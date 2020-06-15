SON DAKİKA HABERLER – Şehirler arası (iller arası seyahat yasağı) giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ile giriş çıkış yasaklanan iller!

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler için iller arası giriş çıkış yasağının olup olmaması ile birlikte özellikle Bursa giriş çıkış yasağına ilişkin son dakika haberleri merak edilmeye başlandı. Salgının yayılma riski göz önünde bulundurularak getirilen bu kısıtlamanın bir diğer nedeni de HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile birlikte ortaya çıkabilecek eylemlerin engellenmesi amaçlanıyor. Bu amaçla; şehirler arası giriş çıkış yasağı getirilen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa giriş çıkış seyahat yasağı getirilen iller ile son dakika haberinin detayları!

GİRİŞ ÇIKIŞ SEYAHAT YASAĞI GETİRİLEN İLLER: HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

Adana, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis gibi pek çok ile giriş çıkış yasağı getirildi. İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da giriş çıkış yasağı var mı? İşte iller arası seyahat yasağı son dakika gelişmeleri…