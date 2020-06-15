SON DAKİKA HABERLER – Şehirler arası (iller arası seyahat yasağı) giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ile giriş çıkış yasaklanan iller!

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler için iller arası giriş çıkış yasağının olup olmaması ile birlikte özellikle Bursa giriş çıkış yasağına ilişkin son dakika haberleri merak edilmeye başlandı. Salgının yayılma riski göz önünde bulundurularak getirilen bu kısıtlamanın bir diğer nedeni de HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile birlikte ortaya çıkabilecek eylemlerin engellenmesi amaçlanıyor. Bu amaçla; şehirler arası giriş çıkış yasağı getirilen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa giriş çıkış seyahat yasağı getirilen iller ile son dakika haberinin detayları!
Adana, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis gibi pek çok ile giriş çıkış yasağı getirildi. İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da giriş çıkış yasağı var mı? İşte iller arası seyahat yasağı son dakika gelişmeleri…
ADANA'DA 15 GÜNLÜK YASAK
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.
EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK
Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK
Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN'DA DA YASAKLANDI
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.
BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,
1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.