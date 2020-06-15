SON DAKİKA HABERİ | 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı içeren günlük tablo verilerinin açıklanması ile ülkemizdeki son durum belli oldu. 1 Haziran sonrası yasakların kaldırılması ile beraber salgın sürecinin en kritik günlerinde pozitif hasta sayısında yaşanan artış ülke genelinde bir paniğe neden olurken öte yandan geçtiğimiz gün bin 562 vaka ve 15 can kaybı yaşandığı bildirildi. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son dakika korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.
Henüz bugüne ait tablo açıklanmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN KOCA'DAN "TOKALAŞMA" UYARISI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.
Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadesini kullandı. Koca ayrıca, 'Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe' ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.