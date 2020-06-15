SON DAKİKA HABERİ | 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı içeren günlük tablo verilerinin açıklanması ile ülkemizdeki son durum belli oldu. 1 Haziran sonrası yasakların kaldırılması ile beraber salgın sürecinin en kritik günlerinde pozitif hasta sayısında yaşanan artış ülke genelinde bir paniğe neden olurken öte yandan geçtiğimiz gün bin 562 vaka ve 15 can kaybı yaşandığı bildirildi. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son dakika korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM NE?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.

15 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz bugüne ait tablo açıklanmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.