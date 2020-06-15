SON DAKİKA HABERİ | 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti!

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HABERİ | 2020 vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti!

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı tarafından gelen açıklaması ile vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren tablo kamuoyuna duyuruldu. 14 Haziran Pazar günü son 24 saat içerisinde ülkemizde bin 562 pozitif hasta tespit edilirken öte yandan 15 vatandaşımız koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Son günlerde ülke genelinde sosyal mesafenin göz ardı ediliyor olmasıyla artan vakalar "ikinci dalga" tedirginliğine yol açtı. Peki, günlük tablo ile Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, tablo açıklandı mı? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum…

Giriş Tarihi: 15.6.2020 07:31 Son Güncelleme: 15.6.2020 07:31 ABONE OL
Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti! 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

haberler… vaka ve ölü sayısı içeren günlük tablo verilerinin açıklanması ile ülkemizdeki son durum belli oldu. 1 Haziran sonrası yasakların kaldırılması ile beraber salgın sürecinin en kritik günlerinde pozitif hasta sayısında yaşanan artış ülke genelinde bir paniğe neden olurken öte yandan geçtiğimiz gün bin 562 vaka ve 15 can kaybı yaşandığı bildirildi. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son dakika korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM NE?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı 'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.

15 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz bugüne ait tablo açıklanmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti! 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

BAKAN KOCA'DAN "TOKALAŞMA" UYARISI!

Sağlık Bakanı , "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti! 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadesini kullandı. Koca ayrıca, 'Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe' ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti! 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
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SON DAKİKA HABERİ | 15 Haziran 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı iyileşen sayısını geçti!
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