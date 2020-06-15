Son depremler: Bingöl’de korkutan deprem! 15 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada

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: ’de korkutan ! 15 Haziran ve burada

… Ülkemizde yaşanan son depremler listesini ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ’ün Karlıova ilçesinde 5.8 şiddetinde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı kesişim noktası Karlıova artçı depremlerin yaşandığı bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Kandilli ve AFAD tarafından Bingöl depremin şiddetinin yanı sıra derinliği, yerleşim yerlerine uzaklığı gibi detaylar da paylaşıldı. Peki 15 Haziran en son deprem nerede oldu? İşte, 15 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD

Giriş Tarihi: 15.6.2020 10:10 Son Güncelleme: 15.6.2020 10:26 ABONE OL
Son depremler: Bingöl’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de yaşanan listesi ve tarafından duyuruluyor. Dün akşam saat 17.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde 'ün Karlıova ilçesinde şiddetli meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 5.8 büyüklüğündeki depremi AFAD 5.7 olarak belirtti. Yaşanan sarsıntının çevre illerde hissedilmesi kısa süreli paniğe sebep oldu. Bingöl depreminin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Peki 15 Haziran en son deprem nerede oldu? İşte, Bingöl Karlıova depremlerine ilişkin son dakika haberinin detayları ve 15 Haziran AFAD ile Kandilli Rasathanesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: 15 HAZİRAN

listesine göre; Bingöl'de 5.6 şiddetinde deprem oldu. AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi haberimizde yer alıyor. İşte Kandilli ve listesi

Son depremler: Bingöl’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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BİNGÖL'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! (14 HAZİRAN)

'ün Karlıova ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl depreminin ardından bölgede artçı deprem sarsıntıları ise devam etti.

BAKAN SOYLU: BİR GÜVENLİK KORUCUSU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.''

AFAD'DAN BİNGÖL DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4,7 ve 4,6 olmak üzere toplamda 16 artçı depremin olduğu belirtildi.

Bölgeye, Bingöl İl AFAD Müdürlüğünden 4, UMKE'den 5 personelin yanı sıra Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre, herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."

DAKİKALAR SONRA 4.6 VE 4.7 ŞİDDETİNDE İKİ BÜYÜK ARTÇI DAHA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Son depremler: Bingöl’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler: Bingöl’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Son depremler: Bingöl’de korkutan deprem! 15 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada
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