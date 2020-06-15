Son depremler: Bingöl’de korkutan deprem! 15 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada

Türkiye'de yaşanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Dün akşam saat 17.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 5.8 büyüklüğündeki depremi AFAD 5.7 olarak belirtti. Yaşanan sarsıntının çevre illerde hissedilmesi kısa süreli paniğe sebep oldu. Bingöl depreminin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Peki 15 Haziran en son deprem nerede oldu? İşte, Bingöl Karlıova depremlerine ilişkin son dakika haberinin detayları ve 15 Haziran AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: 15 HAZİRAN

15 Haziran son depremler listesine göre; Bingöl'de 5.6 şiddetinde deprem oldu. AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesi haberimizde yer alıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi