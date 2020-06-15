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yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Dünyanın en çok tercih edilen dijital oyun platformlarından olan , her yıl Haziran ayının 3. haftasında yaz indirimleri gerçekleştiriyor. Steam yaz indirimlerinde pek çok oyun indirimli bir şekilde, oyun severlerle buluşuyor. Peki, bu yıl ? İşte Steam yaz indirimleri başlama tarihi…

Giriş Tarihi: 16.6.2020 00:47 ABONE OL
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası 'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Yaz Steam Oyun Festivali

Valve, 2020 Yaz Oyun Festivali'nin 9 – 14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmuştu ancak etkinlik tarihinde değişikliğe gidildi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi
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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi
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