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Su borusunun içinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı

'ın Ekinözü ilçesinde suların azaldığına dair şikayetler alan büyükşehir belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kesintinin nedeni öğrenildiğinde ise herkes şaşkına döndü. Yapılan çalışma sırasında borularda herhangi bir çatlağa rastlanmazken su borusunun içinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı. Bu ağaç kökünün suda azalmaya neden olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 16:07 Son Güncelleme: 15.6.2020 16:15 ABONE OL
Su borusunun içinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde içme suyu temin edilen borunun içinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı.

Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Yeniköy'e verilen içme suyunun miktarında ciddi oranda azalma yaşandığı bilgisi üzerine Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sorunun çözümü için çalışmaya başlayan ekipler, ilk olarak mahalleye su ulaştıran isale hattı boyunca herhangi bir kaçak olup olmadığını belirlemek için araştırma yaptı.

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ 6 METRELİK AĞAÇ KÖKÜ ÇIKTI

Yapılan araştırmada hatta kaçak tespit edilemedi. Hattın tıkanmış olabileceğini değerlendiren KASKİ ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda mahalleye suyun ulaşmama sebebinin, borunun içini kaplayan ağaç kökleri olduğunu belirledi. Tıkanıklığın olduğu noktadan kesilen borunun içini saran ağaç kökünün uzunluğu ise görenleri şaşkına çevirdi. İş makinesi yardımıyla borudan yaklaşık 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Yapılan çalışma neticesinde isale hattındaki ağaç kökleri temizlenerek, mahalleye yeniden kesintisiz su verilmeye başlandı.

İçme suyu problemi çözülen mahalle sakinleri ise KASKİ ekiplerine teşekkür etti.

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Su borusunun içinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı
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