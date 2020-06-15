Tatil yolunda katliam gibi kaza: 6 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), dün babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38) ile torunları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ediz Şirinoğlu'nu (9) da alarak, Balıkesir'in Burhani ilçesine bağlı Pelitköy'deki yazlığına gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Bağtepe mevkiinde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Bedii, eşi Nesrin, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu, kızı Elif Nur ile torunları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu hayatını kaybetti. Araçtaki ailenin köpeği de telef oldu. Ailenin Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Mustafa Bedii Hüseyinoğlu'nun, Tavşanlı ile büyük bir özel hastane zinciri arasında koordinasyonu sağladığı, ayrıca Pelitköy'deki yazlığının bulunduğu arazide de büğe işlettiği öğrenildi. Ailenin pandemi dönemini Tavşanlı'da geçirdiği, bu süreçte çok bunalan baba Mehmet Naci Hüseyinoğlu'nun, "3 aydan beri evde durmaktan çok sıkıldım. Virüsten kaçarken sıkıntıdan can vereceğim. Tatil yapmak, dinlenmek istiyorum. Beni gezmeye götürün" demesi üzerine ailenin yazlığa gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Tavşanlı'daki yakınları, Hüseyinbaşoğlu'nun kalp hastası olduğunu, kaza anında kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi.