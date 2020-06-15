TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran

Pamukkale ve Selçuk TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Denizli Pamukkale ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Denizli ve İzmir'li vatandaş, 15 Haziran TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Denizli ve İzmir kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk projesi içerisinde toplam 1200 konut olacak. Bu konutların arasında 840 adet 2+1 daire, 360 adet 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE VE İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞİ 15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Haberimizde, TOKİ Denizli ve İzmir kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.