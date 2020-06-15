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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran

ve kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve kura sonuçları isim listesi sorgulama –

Çekilişlerin ikinci gününde ve kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ Denizli ve kura çekilişi günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli ve İzmir Selçuk'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini buldu. İnşaatı devam eden TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk konutlarında toplam 1200 daire olacak. Bu 1200 sosyal konut arasında ise 840 adet konut adet 2+1 daire, 360 adet 3+1 tipinde inşa edilmekte. İşte, TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi.

Giriş Tarihi: 15.6.2020 12:01 ABONE OL
TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran

Pamukkale ve Selçuk projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Pamukkale ve 'in Selçuk ilçesindeki konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Denizli ve İzmir'li vatandaş, TOKİ Denizli ve kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Denizli ve İzmir kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk projesi içerisinde toplam 1200 konut olacak. Bu konutların arasında 840 adet 2+1 daire, 360 adet 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Denizli ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE VE İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞİ 15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Haberimizde, TOKİ Denizli ve İzmir kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE VE İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

ve ili Selçuk ilçesi kura çekilişi 15 Mayıs'ta saat 10:00'da VE 12:00'de yapılıyor. Kura TOKİ'nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.

TOKİ DENİZLİ VE İZMİR SELÇUK KURASI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran
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TOKİ Denizli ve İzmir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Denizli Pamukkale ve İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi sorgulama – 15 Haziran
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