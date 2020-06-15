Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde pek çok deprem meydana geliyor. En son Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem sonrasında vatandaşlarımız Türkiye deprem haritası ile MTA fay hattı sorgulama ekranına ulaşmak isteyerek evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunu merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor.
AFAD tarafından hazırlanmış olan 2020 Türkiye deprem haritası detayları şöyle;
2020 yılı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı Türkiye Deprem haritası üzerinde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hatları belirgin şekilde görülüyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yenilenmiş diri fay hatları haritası üzerinden parselinizin, evinizin bulunduğu mevkiden diri fay hattı geçip geçmediğini net bir şekilde öğrenebilir ve binanız depreme dayanıklı değilse bu sayede ön bilgi sahibi olarak takviye ve güçlendirmeler yaparak herhangi bir deprem durumunda binanızı daha dayanıklı hale getirebilirsiniz.