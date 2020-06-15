Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde pek çok deprem meydana geliyor. En son Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem sonrasında vatandaşlarımız Türkiye deprem haritası ile MTA fay hattı sorgulama ekranına ulaşmak isteyerek evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunu merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI 2020 AFAD! MTA FAY HATTI ÖĞRENME, SORGULAMA EKRANI…

AFAD tarafından hazırlanmış olan 2020 Türkiye deprem haritası detayları şöyle;