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Haberler Yaşam Haberleri Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

deprem haritası 2020 ! ,

Deprem kuşağı sınırları içerisinde ye alan ülkemizde gerek sınırlarımız içerisindeki gerekse sınır ötesindeki kara ve denizlerde meydana gelen depremler hissedilmeye devam ediyor. Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve son olarak dün Bingöl Karlıova’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlarımız bulundukları illerden fay hattı geçip geçmediğini merak ederek deprem haritası ile MTA fay hattı sorgulama ekranına evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunun cevabını öğrenmek için erişmeye çalışıyor. İşte ile ,

Giriş Tarihi: 16.6.2020 00:46 ABONE OL
Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde pek çok deprem meydana geliyor. En son Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem sonrasında vatandaşlarımız deprem haritası ile MTA fay hattı sorgulama ekranına ulaşmak isteyerek evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunu merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI 2020 AFAD! MTA FAY HATTI ÖĞRENME, SORGULAMA EKRANI…

tarafından hazırlanmış olan 2020 Türkiye deprem haritası detayları şöyle;

Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

2020 yılı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı Deprem haritası üzerinde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hatları belirgin şekilde görülüyor.

Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yenilenmiş diri fay hatları haritası üzerinden parselinizin, evinizin bulunduğu mevkiden diri fay hattı geçip geçmediğini net bir şekilde öğrenebilir ve binanız depreme dayanıklı değilse bu sayede ön bilgi sahibi olarak takviye ve güçlendirmeler yaparak herhangi bir deprem durumunda binanızı daha dayanıklı hale getirebilirsiniz.

MTA FAY HATTI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…
Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…
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Türkiye deprem haritası 2020 AFAD! MTA fay hattı öğrenme, sorgulama ekranı…
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