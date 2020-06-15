Uyuşturucu ticaretinde bir ilk, külçe altınları takas ederken yakalandılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen çeteye düzenlediği baskında 49 kilo uyuşturucu ve takas sırasında kullanılan 17 kilo külçe altın ele geçirildi. Narkotik birimleri, 2017 yılının Aralık ayında Bulgaristan'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 zehir tacirlerinin irtibatlarını inceleyen polis, bazı yeni şüphelilere ulaşarak yeni bir çalışma başlatıldı.

KÜLÇE ALTINLA KOKAİN TİCARETİ

Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında, takip edilen şüphelilerden ikisinin, uyuşturucu ticareti yapmaya hazırlandığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada 2 şüpheliden birinin Hollanda'dan Kokain getirdiği anlaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından narkotik polisleri Bakırköy'de operasyon düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bulgaristan'dan gelen Y.M.C.'nin aracında 28 milyon lira değerinde, 49 kilo 100 gram Kokain ele geçirildi. Şüphelinin buluştuğu C.A.'nın evinde ise 17 kilo 257 gram ağırlığında 13 adet külçe altın ele geçirildi.

SAVCILIKTAN JET İDDİANAME

Ele geçirilen külçe altınların kokain ile takas edileceği iddia edilirken ödenecek altının uyuşturucunun yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan 4 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık 4 şüphelinin tutuklanmasından 3 gün sonra jet bir iddianame düzenledi. İddianamede 4 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapisleri istendi.

"UYUŞTURUCUYU ARABAMA KOYMUŞLAR"

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan sanıklardan C.A., "Ben çok kötü kandırıldım. Her şey üzerime bırakıldı. Kimlerle karşı karşıya olduğumu bilmediğim için korkuyorum 50 kilo uyuşturucudan bahsediliyor Ben domuz ticareti yapıyorum. Getirdiğim ürünleri dilimleyerek İtalyan patendi satıyorum. Domuz ticareti yaptığımı gösteren evde rende makinesi vardır bunu polis yazmamış. Söz konusu hassas tartı iki kiloya kadar tartar başka tartmaz. Bende et ürünlerini 200 gramlık paketler halinde yaptığım için kullanıyordum. Yaklaşık 6 ay öncesinde Doğubank'ta Hasan Yılmaz isimli bir kişiyle tanıştım. Kendisini Siirtli Hasan Yılmaz olarak tanıyorum. Ben bu kişiyi yurtdışından cep telefonu getirip satıyor diye biliyordum. Uyuşturucunun gerçek sahibi budur. Tanıştıktan sonra Hasan Yılmaz beni Perpa'daki ofisime arada sırada gelip gidiyordu. Çay içip geliyordu. Kendisinin bende iletişim numarası yoktu hatta geldiğinde çay ocağının 15-20 günlük parasını da öderdi. Böylece kendisine itimat telkin ettik. Yakalanmadan 45-50 gün önce Nezih şarküterinden mesaj geldi daha doğrusu aradılar. Sipariş vereceğiz dediler. Bende arabamı Bakırköy'deki deniz otobüslerinin otoparkına bıraktım. Yarım saat 40 dakika sürem var bu sırada arkamdan biri bana bağırdı baktım Hasan abi. Bana, bende sana gelecektim dedi. Çay içelim dedi. Hasan abi garsona sigara aldırmak için para çıkarırken milli istihbarat kimliğini gördüm. Ben domuz etini kaçak getirdiğim için benim hakkımda işlem mi yapacaksın dedim. Arada iki -üç koli bıraktıracağım onun güvenliğini sağlamam yeterli. Ama kolileri kesinlikle açma, bir şey olursa sorumluluk tamamen sana aittir dedi"

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANSIN

Duruşmada söz alan sanık C.A.'nın Avukatı Başak Özer, müvekkilinin 26 aydır tutuklu olduğunu, ilk celse alınan savunmasında Hasan Yılmaz olarak kendisini tanıtan Ö.D.'nin bu olaya dahil olduğunu anlattı. Özer savunmasının devamında, "Müvekkil arama kararı alınan ve altınların bulunduğu araç dışındaki başka bir aracı da kolluğa bildirerek etkin pişmanlık göstermiştir. Savcılık hazırladığı iddianamede emniyetin söz konusu uyuşturucu madde ve altınlarla ilgili hazırladığı kriminal raporunu beklemeden 3 gün içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kamu davası açmıştır. Bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca müvekkilin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ederim" şeklinde konuştu. Dava devam ediyor.