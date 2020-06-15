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Yer: ... Birbirine sarılı dans eden yılanlar böyle görüntülendi

'nin Ovacık ilçesinde köyde dolaşan Umutcan Yarış isimli vatandaş, birbirine sarılmış halde dans eden iki yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yarış'ın hiç korkmadan yılanları yakın mesafeden görüntülemesi şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 14:40 Son Güncelleme: 15.6.2020 14:45 ABONE OL
Yer: Tunceli... Birbirine sarılı dans eden yılanlar böyle görüntülendi

Tunceli'de birbirlerine sarılmış yaklaşık bir metre uzunluğundaki 2 yılanın, dansı saniye saniye görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Umutcan Yarış, köyde dolaştığı sırada bir metrelik iki yılanı birbirlerine sarılmış halde gördü. Oldukça yakın mesafeden korkmadan cep telefonu ile kayıt yapan Yarış, iki yılanın dansına tanıklık etti.

"GEZERKEN DENK GELDİ"

Belgesellerde izledikleri görüntüyü bu sefer kendinin kaydettiğini belirten Yarış, "Birden gezerken böyle bir şey denk geldi ilk an korkmama rağmen sonrasında alıştım ve görüntü çekmek için telefona sarıldım. Uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanlar, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gitti" dedi.

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Yer: Tunceli... Birbirine sarılı dans eden yılanlar böyle görüntülendi
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