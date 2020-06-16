Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aç kalınca şehir merkezine indiler!

Aç kalınca şehir merkezine indiler!

'in ilçesinde aç kalan domuzlar merkeze indi. Bazı vatandaşlar durumdan tedirgin olurken, sazlıklar arasında saklanan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara gitmeye başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 22:16 ABONE OL
Aç kalınca şehir merkezine indiler!

Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'ndeki Nikita Deresi'nin sazlık alanında domuzlar görülmeye başlandı.

Dere yatağı civarında dolaşan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek aramaya çıktı. Domuzların olduğunu gören vatandaşlar ise durumu Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile polise bildirdi. Bir süre bölgede dolaşan yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu.

Bölgeden gelip geçerken domuzların dikkatini çektiğini söyleyen İbrahim Çiçek, "Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük.

Domuzlara bazen buradaki beş yıldızlı otelin önünde, bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında denk geldim. Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormış. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler" dedi.I

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aç kalınca şehir merkezine indiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA