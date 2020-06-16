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Vicdan azabı çekip arkadaşını ihbar etti

Bayrampaşa’da aracıyla seyir halinde olan genç adam, yaya geçidinde bir şahsa çarptı. Kaza yerinde bıraktıkları vatandaş hayatını kaybetti. Yolcu koltuğunda bulunan diğer genç, vicdan azabına dayanamadı ve kendisini ihbar etti. Araç sürücüsü, ’dan kaçarken gözaltına alındı. Hız sınırını aştığı tespit edilen 21 yaşındaki sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:16 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:29 ABONE OL
Vicdan azabı çekip arkadaşını ihbar etti

21 yaşındaki M.G., arkadaşıyla birlikte özel aracıyla seyir halindeydi. Genç adam, Bayrampaşa'da bulunduğu bir sırada yaya geçidinden geçmekte olan 44 yaşındaki şahsa çarptı. İkili çarptıkları şahsı kaza yerinde bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan şahıs, yolda hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, gece vakti genç bir şahıs polis merkezine giderek yaptıkları kazayı itiraf edip, yaşlı adama kendileri çarptığını vicdan azabından dolayı gelip teslim olduğunu söyledi.

Aracı kullanan arkadaşının İstanbul dışına gittiğini ihbar eden genç adamın itirafı ardından, araç sürücüsü 21 yaşındaki genç, İznik Otogar'da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İfadesinde, hızlı olmadığını kaydeden genç adam, korktuğu için memleketine gitmek istediğini kaydetti. Savcılık, hız sınırı üstünde seyreden sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Sulh ceza hakimliğince, 'bilinçli taksirle adam öldürdüğü' ileri sürülen M.G., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kavgayı ayırmak isterken yaralandılar

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Vicdan azabı çekip arkadaşını ihbar etti
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