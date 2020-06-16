Evrensel olarak kabul edilmiş olan Babalar günü için çoğu kişi alacakları hediyeyi belirlerken birçok vatandaş da babalarını mutlu edebilecek o hediyenin arayışını sürdürüyor. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarih için geri sayım şimdiden başladı. Buna göre; 2020 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor?
Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Bu önemli ve anlamlı güne sayılı günler kala babasını mutlu etmek için milyonlarca kişi çeşitli sürprizler hazırlamaya devam ediyor…
Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
• Gölgen yeter BABAM... Babalar Günün Kutlu Olsun...
• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.