Bakan Koca’dan personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması: İŞKUR Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

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Bakan Koca’dan personel alımı ile ilgili açıklaması: İŞKUR bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanı az önce sosyal medya hesabından personel alımları ile ilgili açıklamasında bulundu. Daha önce ’ndan personel alımı ile ilgili açıklama yapılmıştı. Bu bağlamda, 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında 3 bin 250 personel alımı yapılacak.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 07:10 Son Güncelleme: 16.6.2020 07:10 ABONE OL
Bakan Koca’dan son dakika açıklaması! Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

tarafından 3250 personel alımı yapılacağı daha önce duyurulmuştu. Az önce ise Bakan Koca tarafından sosyal medya hesabından açıklamaları yapıldı. Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konuyla ilgili detaylar ve Bakan Koca'nın açıklamaları…

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı , İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…

Bakan Koca’dan son dakika açıklaması! Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması;

Bakan Koca’dan son dakika açıklaması! Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak
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Bakan Koca’dan personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması: İŞKUR Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak
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