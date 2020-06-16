Bakan Koca’dan personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması: İŞKUR Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 3250 personel alımı yapılacağı daha önce duyurulmuştu. Az önce ise Bakan Koca tarafından sosyal medya hesabından son dakika açıklamaları yapıldı. Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konuyla ilgili detaylar ve Bakan Koca'nın açıklamaları…

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…