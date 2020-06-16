BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 19 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da büyük indirimlerle müşterilerini bekliyor. Her hafta Cuma günü mağazalarda yeni ürünlerle müşterilerini bekleyen market zincirinde 19 Haziran tarihli kataloğunda yüzlerce üründe dev fırsatlar bulunuyor. Kumtel Cam Ankastre Set, Çay makinesi, Bluetooth kulaklık dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimleri ile BİM aktüel ürünler…
Her Cuma birbirinden uygun ve kaliteli ürünleri satışa sunan markette bu hafta geniş yelpazede indirimli ürün çeşidi bulunuyor. Haftanın kampanyasından yararlanmak ve indirimli ürünleri satın almak için 19 Haziran 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu incelenmeye başlandı.
BİM MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA
(İlgili metin kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınmış olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 ( 20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır'da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.