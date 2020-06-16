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Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

Bitlis'te ve Yalova'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis ve Yalova genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 15:57 Son Güncelleme: 16.6.2020 17:00 ABONE OL
Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

Yalova'da ve Bitlis'te, tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir."

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

Bitliste'de maske zorunluluğu şu açıklama ile duyuruldu...

"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER

Bitlis ve Yalova dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak...

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Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!
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