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'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

'nın ilçesinde, peyzaj işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 21:31 ABONE OL
Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında yeni otogar inşaatının önünde meydana geldi. Torba Kavşağı'ndan Göltürkbükü yönüne giden Mustafa Öztaş yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu şerit değiştirdi. Kamyonet, bu sırada karşı yönden gelen peyzaj işçilerini taşıyan İslam Önder'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada, kamyonette yolcu olan Uğur Küçükköse ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Uğur Küçükköse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı
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