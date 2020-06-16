16 Haziran bugün Kabine toplantısı var mı, saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Ülkemizde salgına dair vakaların rastlanmasının ardından her hafta gerçekleşen kabine toplantısı için haftanın ilk gününde bekleyişe geçildi. Vaka sayısındaki yükselişle beraber bu kez kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlanacağına dair iddialar ortaya atılırken vatandaşlar tüm gelişmeleri takip ediyor. Buna göre; 15 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlar Kurulu ile kabine toplantısında alınacak yeni kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması konuya ilişkin gelişmelere çevrildi. Özellikle de son günlerde birçok kısıtlama kaldırılırken bu durumla doğru orantılı olarak yükselişe geçen vaka sayısı vatandaşlarda tedirginlik yaratırken bakanlar kurulu toplantısından çok önemli açıklamalar bekleniyor…