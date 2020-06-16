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Burhaniye’de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı

’in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan , 5 saatte kontrol altına alınırken, 5 hektar alan zarar gördü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 00:11 ABONE OL
Burhaniye’de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı

Kırsal Ağacık Mahallesi'nde zeytin bahçelerinin bulunduğu tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ile müdahale edilirken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter ile de havadan destek sağlandı.
Köylülerin de yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre yüzlerce zeytin ağacı ve içerisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektar alan zarar gördü.
Kırsal Ağacık Mahallesi'nde oturan Yakup Tunca, zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Çevrede kekik toplayanlar var. Mutlaka biri dikkatsizlik yaptı. Allah'tan müdahale edildi de yangın büyümeden söndürüldü." dedi.

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Burhaniye’de zeytin ağaçlarının da bulunduğu 5 hektar orman alanı yandı
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