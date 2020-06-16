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'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

Geçtiğimiz haftalarda 'nın İznik ilçesinde, şehir merkezinde yılanlar görülmüştü. Artan hava sıcaklığıyla beraber şimdi de tarlalar yılan istilasına uğradı. Yılanların serin yer aramak için yuvalarından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye yetkilileri de vatandaşları yılanların zehirli olabileceği konusunda uyardı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 15:44 Son Güncelleme: 16.6.2020 15:46 ABONE OL
Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

'da son zamanlarda yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

İznik ilçesinde önceden şehir merkezinde görülen yılanlar şimdi vatandaşların tarlalarını sardı.

Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

İznik ilçesinde geçen hafta şehir merkezinde görülen boyları 2 metreyi aşan yılanlar şimdi de vatandaşların tarlalarında ortaya çıktı.

Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin ediliyor.

Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

Yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini söyledi.

Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...

Yetkililer aynı zamanda yılanlara müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

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Bursa'da tarlalar yılan istilasına uğradı! Her biri 2 metre boyunda...
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