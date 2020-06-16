CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran

TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 16 Haziran 2020 tarihli TOKİ Samsun Canik çekilişi ve Atakum kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Canik ve Atakum çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ SAMSUN ATAKUM VE ATAKUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 16 Haziran SalıF Samsun günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Samsun Atakum kura çekiliş sonuçları...