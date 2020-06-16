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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran

CANLI | Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... ve Canik kura çekilişi canlı yayını

Samsun kura sonuçları isim listesi iki aşamalı olarak açıklanmaya başlandı. İlk olarak TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı. Şimdi ise canlı yayın ile TOKİ çekilişi ile sonuçlar belirleniyor. TOKİ Samsun kura çekilişi bugün erken saatlerde başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Samsun Atakum kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyorlar. İşte, 2020 tarihli TOKİ Samsun canlı yayını ve 2+1 3+1 çekilişinden detaylar…

Giriş Tarihi: 16.6.2020 10:33 Son Güncelleme: 16.6.2020 10:44 ABONE OL
CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran

kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 2020 tarihli TOKİ çekilişi ve Atakum kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Canik ve Atakum çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. 'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ SAMSUN ATAKUM VE ATAKUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 16 Haziran SalıF Samsun günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Samsun Atakum kura çekiliş sonuçları...

CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran
CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran
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CANLI | TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Samsun Atakum ve Canik kura çekilişi canlı yayını 16 Haziran
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