Cipindeki parayı çalan hırsızları vurdu!

Bir görgü tanığı, "Vatandaş bankadan parasını çekiyor, 50 bin lira. Parayı tamamlayamadıkları için yeterli gelmediği için şahsi hesabından para çekmek istiyor. O esnada aracı bu şekilde park ettiğinden parası da koltuğunun altındaymış. Sese gürültüye dışarıya çıkıyor. Birisinin aracının içine sarkıp paraları aldığını gördü. Araçta 3 kişiler, anladığımız kadarıyla 3'ü de kardeş. Daha sonra gayri ihtiyari ruhsatlı silahıyla savunmak istiyor kendisini. 2'si yaralanıyor. Birisinin de kaçtığı söyleniyor. Şahıslar da yakalanmış durumda. Para da aracın içerisinde" dedi.