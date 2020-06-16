Deprem şehidinin acı kaderi

Depremde gözetleme kulesinin hasar görmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45) için dün Karlıova'daki Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Cumnurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum'un da katıldığı törenin ardından cenaze, Kaynartepe köyüne getirildi. Eşi Sevim Pullu, tören mangasının elinde bulunan eşinin fotoğrafını alıp sarılarak, Kürtçe ağıt yaktı. Şehidin çocukları Ayşenur, Rabia, Yusuf Samet ve Asiye Pullu ile akrabaları da törene katıldı. Şehidin mezarı başında saygı atışı yapıldı.Şehidin amca oğlu Muhammed Mazhar Pullu, "O kulübede can vereceğini bildiği halde silahını bırakmadı. Bir ağabeyi Erzincan'da trafik kazasında, diğeri ise kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ailede tek erkek çocuktu. Ağabeylerinin yetimlerine de bakıyordu. 6 ay öncesinde de babasını kaybettik. Bütün yük üstüne kalmıştı. ailenin babasıydı" dedi. Dayısı Gıyasettin Pullu'da "Cengiz 'İnşallah şehit olacağım' diyordu" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile telefonla görüşerek aileye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde bakanlar Elmalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin son durum ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan depremzedelerle görüşen Erdoğan, 'Geçmiş olsun' dedi. Vatandaşlar da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım" yanıtı verdi.