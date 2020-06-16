Doğan İnci kimdir? Adana İl Emniyet Müdürü görevine atanan Doğan İnci kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile birlikte 5 ilin Emniyet Müdürü değişti. Daha önce Kahramanmaraş ve Erzincan İl Emniyet Müdürü görevlerini yürüten Doğan İnci ise yeni Adana Emniyet Müdürü oldu. Peki, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir? İşte detaylar…

DOĞAN İNCİ KİMDİR? YENİ ADANA EMNİYET MÜDÜRÜ DOĞAN İNCİ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Doğan İNCİ, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır.

Son olarak; Resmi Gazete'de bu gece itibariyle yayınlanan atama kararı sonrası Adana İl Emniyet Müdürü olmuştur.

Doğan İnci evli ve 3 çocuk babasıdır.