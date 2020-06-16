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Elmalı barajında korkutan görüntü!

Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 12:41 Son Güncelleme: 16.6.2020 12:51 ABONE OL
Elmalı barajında korkutan görüntü!

İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.



İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

VATANDAŞ TEDİRGİN!
Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

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Elmalı barajında korkutan görüntü!
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