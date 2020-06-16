Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı corona aşısını buldu mu? Korona virüsü aşısı için tarih verdi!

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken aşı çalışmalarına dair haberler gündemdeki yerini koruyor. Salgının ilk çıktığı zamanlarda Dornaz Alfa isimli ilaca için öngörülerde bulunan Prof. Dr. Ercüment Ovalı coronavirüsü aşısına dair yeni açıklamalarda bulundu. Kendisi ve ekibi corona virüsü salgınına yönelik tedavi ve aşı çalışmalarını yürütürken Ercüment Ovalı hayatı hakkında merak edilenler artış gösterdi. Buna göre; Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? Korona virüsü aşısı için tarih veren Ercüment Ovalı corona aşısını buldu mu?
Türkiye'de salgınla mücadelede aşı ve tedavi çalışmalarıyla tanınan Ercüment Ovalı corona virüsü aşısıyla alakalı yeni açıklamalarıyla gündeme geldi. Aşı tarihi ve ilk denemesini kendi üzerine yapacağını belirten Ercüment Ovalı hayatı merak edilmeye başlandı. Buna göre; Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında, nereli?
"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla işbirliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK'ın düzenlediği son toplantıda onlara 'Size yardım edelim' dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var.
Hatta aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye'de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz."
"Biz kapitalist değiliz. Eğer aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım" diyen Ovalı, Habertürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamada 1 Şubat tarihini işaret ederek şunları söyledi: "Görünen o ki yurtdışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz."
Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor