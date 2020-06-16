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Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Böyle hırsızlık görülmedi! Esenyurt'ta gözü kararmış iki hırsız, gündüz vakti Suriyeli bir ailenin evine balkondan girdi ve içerideki kombinin önce bağlantılarını söküp ayrıldı, sonra tekrar gelerek kombiyi yerinden çıkarıp çaldı. Akıllara durgunluk veren olay kameralara anbean yansıdı. Komşu Resul Korkmazi evin 2 ay içinde 2. kez soyulduğunu, ailenin maddi durumunun çok kötü olduğunu, 3 aydır kiralarını ödeyemediklerini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 11:24 Son Güncelleme: 16.6.2020 11:26 ABONE OL
Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Esenyurt'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen 2 hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Fatih Mahallesi'ndeki binanın önüne gelen hırsızlardan biri, bir süre durduktan sonra giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Apartmanın doğalgaz elektrik ve suyunu kesti.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Evin balkonuna tırmanarak kombinin su ve doğal gaz bağlantılarını söktü. Hırsız, hiçbir şey olmamış gibi balkondan atlayarak kaçtı.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Arkadaşı ile gelen aynı hırsız, 2 saat sonra saat 07.00 sıralarında tekrar aynı binaya geldi.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Hırsızlardan biri söktüğü kombinin bulunduğu eve girdikten sonra bunu aşağıda bekleyen arkadaşına uzatarak indirirken birlikte kaçtılar.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

İKİ AŞAMALI HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık yandaki apartmanın güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları Mahmood Memo'ya ait evin balkon kapısından içeri girmeleri ve kombiyi çalarak uzaklaşmaları görülüyor.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

Aynı eve geçen Nisan ayının başlarında gelen iki hırsız evdeki kadının mutfakta çocuklarından birisinin olduğunu zannederek seslenmesi üzerine kaçmışlardı.

Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...

KOMŞULARI TEPKİLERİ

Komşuları Resul Korkmaz, 2 ay içerisinde 2'nci kez evlerine hırsız giren Suriyeli ailenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu, 3 aydan bu yana kira ödeyemez halde olduklarını anlattı.

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Esenyurt'ta şoke eden hırsızlık! Kombiyi 2 aşamada çaldılar...
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