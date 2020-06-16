Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

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hangileri? 16 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Haziran ayı evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar ödeneğinin hangi illerde yattığını sorguluyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Her gün evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakan binlerce vatandaş ödenen ödenekleri e devlet üzerinden bakılıyor. Buna göre, 16 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yattı? Haziran ayı evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar

Giriş Tarihi: 16.6.2020 09:11 Son Güncelleme: 16.6.2020 09:18 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Devlet tarafından verilen sorgulanmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Devletin maddi destek amaçlı verdiği bu ücret için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar engelli ibareli sağlık raporları ve eve giren kişi başı gelirin istenen oranda olması gerekiyor. Konuya yönelik Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve listesi şeklinde araştırmalar internet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buna göre; 16 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Ülkemizde evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan ve onlara bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haberimizde, 16 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

16 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

  1. Tokat
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Antalya
  5. Bolu
  6. Edirne
  7. Aksaray
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Ordu
  11. Afyon
  12. Giresun
  13. Diyarbakır
  14. Karabük
  15. Çanakkale
  16. Adıyaman
  17. Osmaniye
  18. Zonguldak
  19. Balıkesir
  20. Uşak
  21. Denizli
  22. İstanbul
  23. Ankara
  24. Konya
  25. Bilecik
  26. Şanlıurfa
  27. Isparta
  28. Bursa
  29. Adana

Önümüzdeki günlerde diğer illerde de yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
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