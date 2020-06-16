Gençlerin ‘kız meselesi’ cinayetle bitti! Göğsünden bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan iki Suriyeli genç, aralarındaki 'kız meselesi'ni konuşmak için buluştu. Muhammed A.'nın evinde gerçekleşen buluşma bir anda kavgaya dönüştü. Şüpheli Mahmud Eyyüp H. Yanında getirdiği bıçağı Muhammed A.'nın göğsüne sapladı. Kardeşleri tarafından hastaneye kaldırılan Muhammed A. hayatını kaybederken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 yaşındaki Muhammed A.'nın ikamet ettiği eve daha önce aralarında aynı kızı sevdikleri için husumet bulunan şüpheli 20 yaşındaki Mahmud Eyyüp H.'nin geldiği belirtildi.

İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma başladığı, şüphelinin Muhammed A.'ya hakaret ve tehditte bulunduğu, bunun üzerine tarafların itekleşmeye başladıkları, araya Muhammed A.'nın abisi Ahmet ile tanık Cihad S.'nin girdiği kaydedildi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ahmet'in Muhammed A.'yı tuttuğu sırada, şüphelinin cebinden çıkardığı bıçağı Muhammed A.'nın sol göğüs bölgesine sapladığı, ardından evden hızlıca uzaklaşarak kaçtığı, Ahmet, Cihad ve Saer'in Muhammed A.'yı hastaneye götürdükleri ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

İddianamede, maktulün kardeşinin ifadesine yer verildi. Ahmet A., kardeşi ile aynı evde yaşadıklarını, Muhammed A. ile şüpheli Mahmud'un aynı kızı sevdiklerini, Mahmud'u Suriye'den tanıdıklarını, olay tarihinde kardeşinin aradığını, şüpheli Mahmud ile telefonda konuştuklarını ve kavga etmek için Mahmud'un evlerine geleceğini söylemesi üzerine müştekinin ikamete gittiğini kaydetti. İkilinin aynı kızı sevdikleriyle ilgili konuşmaya başladıklarını, o sırada odada Mustafa, Cihad ve kendisinin olduğunu, konuşmanın iyice tartışmaya döndüğünü, şüphelinin maktule hakaret ve tehditte bulunduğunu, daha sonra aralarında itiş kakışın yaşandığını belirtti. Muhammed'i tuttuğu esnada şüphelinin bir anda bıçak ile kardeşini yaralayarak ikametten kaçarak uzaklaştığını ve şüpheliden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Şüphelinin alınan ifadesinde, kavga esnasında kendisine bıçak çekildiği için kendini korumak amacıyla herhangi bir hedef gözetmeden bıçağı savurduğunu, maktulle herhangi bir husumetinin bulunmadığını iddia etti.

İddianamede, şüphelinin maktul ile tartışma esnasında maktule hakaret ve tehditte bulunarak yanında bulundurduğu bıçağı maktulün göğüs bölgesine sapladığı, akabinde ise kaçtığı, şüpheli ile maktul arasındaki husumet, şüphelinin hedef aldığı bölge birlikte değerlendirildiğinde, şüphelideki kastın öldürmeye yönelik olduğunun açık olduğu kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Mahmud Eyyüp H.'nin 'Çocuğu Kasten Öldürmek', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından hapse çarptırılmasını istedi. Tutuklanan ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.