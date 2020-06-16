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Gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 16.6.2020 ABONE OL
Gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Cumhuriyet ve Geriş mahallelerinden iki grup genç, önceki sabah kavga ettikten sonra ayrıldı. Gençler, otobüs terminalinin arkasındaki zeytinlikte gece saatlerinde yeniden toplandı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, 4 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.
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Gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü, 8 yaralı
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