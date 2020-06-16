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ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından düzenli ilaç kullananları yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 12 ilacın daha devletin karşıladığı ilaçlar listesine dahil edildiği bilgisini verdi. Böylelikle ilaç parası ödemekte zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlanmış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğ'inde yeni düzenlemelerle birlikte 12 ilaç ile birlikte ödemesindeki ilaç sayısı 8 bin 636'ya ulaştı. Peki hangileri? ?

Giriş Tarihi: 16.6.2020 15:01 ABONE OL
Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

ödeme listesine alınan ilaçlar listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından açıklanan müjdeli haberle beraber 12 ilaç daha SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesinde yer aldı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi. Peki hangileri? ?

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurduktan sonra "?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, geri ödeme listesine alınan ilaçlar yer alıyor.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR NELER?

3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636'ya ulaştı." açıklamasını yaptı.

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

  • 3 kalp ilacı
  • 2 kan ürünü
  • 2 pulmoner hipertansiyon ilacı
  • 1 antibiyotik
  • 1 antiviral
  • 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı
  • 1 kanserde bulantı ilacı
  • 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı

"Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?
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Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?
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