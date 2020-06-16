Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından açıklanan müjdeli haberle beraber 12 ilaç daha SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesinde yer aldı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi. Peki geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurduktan sonra "Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, geri ödeme listesine alınan ilaçlar yer alıyor.