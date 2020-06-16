Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından açıklanan müjdeli haberle beraber 12 ilaç daha SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesinde yer aldı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi. Peki geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurduktan sonra "Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, geri ödeme listesine alınan ilaçlar yer alıyor.
3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636'ya ulaştı." açıklamasını yaptı.
SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:
"Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi.