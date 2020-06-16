Hazırlanan komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan izin alınmadığı ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği belirtildi. Gökçeada Belediyesine gönderilen raporda inşaatın durdurulması istenirken belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi | Video

Gökçeada'nın en yoğun turizmin yaşandığı bölgeye belediyenin beton binalar yapması bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaşların yürüyüşlerinin engellenmesi tepkilere neden olurken, çevre gönüllüleri yapılan beton binaların durdurulmasını istedi.