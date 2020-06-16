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Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi...

'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan beton binalar büyük tepki çekti. Alınan bilgiye göre, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gelen ihbarlar üzerine söz konusu bölgede inceleme yaptı. İnşa edilen yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde de kıyı kenar çizgisine ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:38 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:54 ABONE OL
Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi...

Hazırlanan komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan izin alınmadığı ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği belirtildi. Gökçeada Belediyesine gönderilen raporda inşaatın durdurulması istenirken belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi | Video

Gökçeada'nın en yoğun turizmin yaşandığı bölgeye belediyenin beton binalar yapması bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaşların yürüyüşlerinin engellenmesi tepkilere neden olurken, çevre gönüllüleri yapılan beton binaların durdurulmasını istedi.

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Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi...
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