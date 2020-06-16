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Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen  (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 23:53 ABONE OL
Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi üzerinden geçen hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Siler, iddiaya göre İskenderun- Adana seferi yapan yük treni hemzemin geçide yaklaştığı sırada yaya olarak tren raylarından yolun karşısına geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçide gelen tren, demiryolu üzerindeki Siler'e çarptı. Trenin altında kalan Siler, olay yerinde hayatını kaybetti. Siler'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle hemzemin geçit bir süre kapalı kaldı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Öte yandan kaza yerinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çalışmaları izlediği görüldü. Siler'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü
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