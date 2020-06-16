İcralar, dava, duruşma ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açık mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaşın gündeminde yer alan mahkemelerin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama bundan aylar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre boyunca duruşmaların askıya alınma hali bugün itibarıyla son buluyor. Peki; İcralar, davalar, duruşmalar ve mahkemeler başladı mı, ne zaman? Adliyeler açıldı mı? İşte merak edilenler…
Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi…
MAHKEMELER VE DAVALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.
Duruşmaların görüleceği tarihler bugün yani 16 Haziran itibarıyla başlamış oldu.