Kalabalıkta maske takmayan vatandaştan ilginç diyalog...

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, zaman zaman bazı vatandaşların rehavete kapılarak önlemleri aksattığı görülüyor. Pendik'te de güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların sokaklarda kalabalık oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaş kalabalık ortamda maskesini takmadı, kimisi sosyal mesafeye uymadı. Neden maske takmadığını açıklayan bir vatandaş, "Kalabalıkta herkeste var zaten. Bende de olmaması elimde zaten takacağım. Terliyim, fazla bunalttı. Ondan elime aldım nefes alayım diye" dedi. Başka bir kişi ise, "Terledim o yüzden iki dakika açtım. Ne yapalım insan sıkılıyor artık" dedi.

"NE YAPACAĞIM MASKEYİ BEN"

Kalabalıkta neden maske takmadığı sorusunu cevaplayan bir vatandaşın, "Sağlıkta çalışan adamım, ne yapacağım maskeyi ben. Hastanede takılır dışarıda takılmaz. Maske iyi bir şey değil ki. Adam gibi maske yapsınlar takalım" demesi ilginç anlara sahne oldu. Bankta oturan bir kişi, "Sabah saat 6'dan beri yüzümde. Burada kendimi daha izole hissettim o yüzden açtım" diye konuştu. Arkadaşıyla sokakta gezen bir kişi, "Neden maske takmıyorum, çünkü darlandım" şeklinde konuştu. "Şu an pek zarar getireceğine inanmadığım için rahatım" diyen bir vatandaş ise "Kalabalık toplum içerisinde girdiğimde kapalı yere girdiğimde takıyorum" dedi.