Kavgayı ayırmak isterken yaralandılar

İstanbul Sultangazi İlçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde Recep E. (30), Abdulsamet O. (18) ve E.B isimli yaşı küçük şahsın "Silahla Yaralanması" olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayın Uğurcan C. (20) ile Turgay D.(36) isimli şahısların arasında çıkan kavganın devamında gerçekleştiği tespit edildi. Olayı gören şahısların kavgayı ayırmaya çalışması üzerine Recep E. (30), Abdulsamet O. (18) ve yaşı küçük şahıs E.B isimli şahıs yaralandı.

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Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Uğurcan C. isimli şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Uğurcan C.(20) ve Turgay D.(36) isimli şahıslar yapılan sorgusunda aralarında eskiye dayanan husumet olduğunu beyan etti

Emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Uğurcan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.