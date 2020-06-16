Balıkesir'de önceki gün 6 kişinin öldüğü kazadan dram çıktı... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), pandemi döneminde çok bunalan babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun (90), "3 aydan beri evde durmaktan çok sıkıldım. Beni gezmeye götürün" demesi üzerine, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlığına götürmeye karar verdi. Babasının yanı sıra eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38) ile torunları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ediz Şirinoğlu'nu (9) da yanına aldı.Önceki sabah yola çıkacakları sırada dünürü İbrahim Şirinoğlu, hep uzun süre ayrı kalacağı torunlarını görmek, hem de aileyi uğurlamak için evlerine geldi. Torunlarıyla vedalaşan İbrahim Şirinoğlu, dünürü Mustafa Bedii Hüseyinoğlu'nu da, "Yollar çok virajlı ve yağmurlardan dolayı kaygan. Çok dikkatli ol" diye uyardı. Ancak, Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu'nun kullandığı otomobil, Balıkesir'in Dursunbey ile Kepsut ilçeleri arasındaki Bağtepe Mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi de öldü.Kazayla birlikte bir anda 2 torununu, gelinini ve dünürlerini kaybeden İbrahim Şirinoğlu'nun, 2 yıl önce de 2 kardeşini trafik canavarına kurban verdiği ortaya çıktı. 32 yıllardır Tavşanlı'daki düğünlerde ve özel gecelerde müzisyenlik yapan Şirinoğlu'nun, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Komşuları, "İbrahim Şirinoğlu hayat dolu bir neşeli bir insandı. Herkesin mutlu günlerinde para pul gözetmeden yanlarında olurdu. Şimdi de torunlarını, gelinini ve dünürlerini kaybedince şoka girdi. Psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor" dedi. Kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Elif Nur Şirinoğlu ile çocukları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.