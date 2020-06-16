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'de ’nin kafasını çaldılar!

'nde Gazimağusa Belediyesi tarafından  Parkı’na yapılan 150 bin TL değerindeki  'ın büstü çalındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:46 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:50 ABONE OL
KKTC'de William Shakespeare’nin kafasını çaldılar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Parkı'na yapılan 150 bin TL değerindeki İngiliz yazar William Shakespeare'ın büstü çalındı.

Othello Kalesi'ne adını veren ünlü yazar Shakespeare'in büstü 4 yıl önce törenle açılmıştı. Yaklaşık 150 bin TL değeri olan büst, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün akşam çalındı.

Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili polise bilgi verdiklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını açıkladı.

Büst, KKTC Gazimağusa Belediyesi, tarafından 2016 yılında törenle açılmıştı.

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KKTC'de William Shakespeare’nin kafasını çaldılar!
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