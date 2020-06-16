Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hileli zar ve iskambil kâğıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere, borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan 2 suç örgütüne üye 20 şüpheli "Helikopter" destekli özel harekât timlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ



Sabah muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris ilçesi KOM Amirliği ekipleri, bu sabah 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Marmaris’te helikopter destekli operasyon kamerada! | Video

POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile havadan da bir helikopter ve dron destek verdi.





250 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 20 adrese düzenlenen baskında, kılıç, pala, çelik çubuk ile çok sayıda senet, borçluların yazılı olduğu ajanda, hileli zar ve oyun kâğıtları ele geçirildi. Yaklaşık 250 bin lira ile yüksek miktarda uyuşturucu maddenin de bulunduğu adreslerde, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





Suç örgütlerinin, kumara 'zaafı' olanları, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla oynattıkları kumarda kaybettirdikleri, ardından da bu kişilere borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para verdikleri bildirildi.