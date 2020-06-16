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canlı yayınından haberi: Kayıp olayında flaş gelişme!

ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programı canlı yayınına ait son gelişmeler yakından takip ediliyor. Faili meçhul cinayetler ile kayıpların bulunduğu programda bugün; yaklaşık bir yıldır kayıp olan olayına ilişkin gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha da haber alınamayan 42 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi kadının 334 gündür kayıp olduğunu ancak dün gece saatlerinde bu olay ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığını Müge Anlı canlı yayınında son dakika duyurdu. Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili ve 2 isim daha cinayet şüphesi ile gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 12:50 Son Güncelleme: 16.6.2020 12:52 ABONE OL
Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

'nın programında aranan 4 çocuk annesi evli ve 42 yaşında olan 'tan 334 gündür haber alınamıyordu. Ancak olay ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri operasyon sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı kararını canlı yayında duyuran Müge Anlı, o görüntüleri de izleyiciler ile paylaştı. Peki; 334 gündür yaklaşık 1 yıldır kayıp olan Ayşe Altuntaş olayında son durum ne? Öte yandan cinayete kurban gittiği düşünülen Ayşe Altuntaş kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan ile görüştüğü ve sonrasında kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDAN AYŞE ALTUNTAŞ OLAYINA İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME!

Geçen haftalarda Ayşe Altuntaş olayına ilişkin gelişmeler yaşanmış ve o görüntüleri Müge Anlı programında izleyenlere göstermişti. Ancak bugün Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Taşdelen ile birlikte toplamda 3 kişi (eşi ve oğlu ile birlikte) gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

AYŞE ALTUNTAŞ OLAYINDAKİ SON GELİŞMELERİ MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU!

334 gündür kayıp olan olayında sıcak gelişme yaşandı. 42 yaşında evli ve 4 çocuk annesi kadının akıbeti merak edilirken cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Dün gece bu kayıpla ilgili bir gelişme yaşandı. , ile birlikte toplamda 3 kişiyi evinde gözaltına aldı. Geçtiğimiz haftalarda da arama çalışmaları yapılmış ve bu görüntüleri canlı yayınında izleyenlere aktarmıştı. Polis, gözaltına alınan kişileri cinayet şüphesi ile sorguluyor.

Son dakika: Müge Anlı'da canlı yayında gözaltı görüntüleri! Ayşe Altıntaş cinayeti şüphesinde şok gelişme | Video

Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!
Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!
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Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!
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