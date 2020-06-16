Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberi: Kayıp Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

Müge Anlı'nın programında aranan 4 çocuk annesi evli ve 42 yaşında olan Ayşe Altuntaş'tan 334 gündür haber alınamıyordu. Ancak olay ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri operasyon sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı kararını canlı yayında son dakika duyuran Müge Anlı, o görüntüleri de izleyiciler ile paylaştı. Peki; 334 gündür yaklaşık 1 yıldır kayıp olan Ayşe Altuntaş olayında son durum ne? Öte yandan cinayete kurban gittiği düşünülen Ayşe Altuntaş kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve sonrasında kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDAN AYŞE ALTUNTAŞ OLAYINA İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME!

Geçen haftalarda Ayşe Altuntaş olayına ilişkin gelişmeler yaşanmış ve o görüntüleri Müge Anlı programında izleyenlere göstermişti. Ancak bugün Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Taşdelen ile birlikte toplamda 3 kişi (eşi ve oğlu ile birlikte) gözaltına alındı.