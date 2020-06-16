Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

Rock ve Anadolu Rock türlerinde yaptığı şarkılarla ve şarkı söyleyiş sitiliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın biyografisi, "Kalbim Yaralı" isimli şarkısının sosyal medyada gündem olması sonrası vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Kan kanserine yakalanan ve 2014 yılında hayatını kaybeden sanatçıya ilişkin Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne? şeklindeki soruların cevapları öğrenilmek isteniyor.
Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da kaldı.
Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul'da 1996'da "Ben Sana Aşık Oldum" adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde "Yılın şarkısı", "En iyi söz", "En iyi beste", "En iyi rock" ve "En iyi çıkış yapan" kategorilerinde aday gösterilen Göğebakan, "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı. Göğebakan, daha sonra "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümlerini çıkardı.
Sanatçı, 2002'de piyasaya sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı "Yaralı" ve "Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettirdi. "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan" adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010'da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012'de "Aşkın Gözyaşları" albümünü çıkaran Göğebakan, bir süredir tedavi görüyordu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "UZUN ADAM" ŞARKISINI HEDİYE ETMİŞTİ
Göğebakan'ın "Uzun Adam" şarkısını hediye ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da sanatçıyı evinde ziyaret etmişti.
Erdoğan, cumhurbaşkanı seçim kampanyası çerçevesinde 9 Temmuz'da Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitabında, Murat Göğebakan için dua istemişti.
ÖZEL HAYATI
Murat Göğebakan'ın ilk evliliğinden Bülent isminde bir çocuğu vardır. 1994 yılında ilk eşinden ayrılan Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le evlenmiştir. Yaklaşık on yıl süren bu evlilik ise 2010 yılında son bulmuştur.
ÖLÜMÜ
Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.
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