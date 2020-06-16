Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

Rock ve Anadolu Rock türlerinde yaptığı şarkılarla ve şarkı söyleyiş sitiliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın biyografisi, "Kalbim Yaralı" isimli şarkısının sosyal medyada gündem olması sonrası vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Kan kanserine yakalanan ve 2014 yılında hayatını kaybeden sanatçıya ilişkin Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne? şeklindeki soruların cevapları öğrenilmek isteniyor.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM NEDENİ NE?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da kaldı.