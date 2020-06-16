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kimdir? Ünlü şarkıcı , , ölüm nedeni ne?

Türk Rock ve Anadolu Rock türünün sevilen isimlerinden ’a ilişkin detaylar vatandaşlarımızca merak edilmeye başladı. 2010 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan 31 Temmuz 2014 tarihinde hayata veda etmişti. Şarkılarıyla dinleyenlerinin hislerine tercüman olan sanatçıya ilişkin Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında, , ölüm nedeni ne? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte Murat Göğebakan biyografisi…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 00:50 Son Güncelleme: 17.6.2020 00:50 ABONE OL
Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

Rock ve Anadolu Rock türlerinde yaptığı şarkılarla ve şarkı söyleyiş sitiliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı 'ın biyografisi, "Kalbim Yaralı" isimli şarkısının sosyal medyada gündem olması sonrası vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Kan kanserine yakalanan ve 2014 yılında hayatını kaybeden sanatçıya ilişkin Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında, , ölüm nedeni ne? şeklindeki soruların cevapları öğrenilmek isteniyor.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM NEDENİ NE?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da kaldı.

Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul'da 1996'da "Ben Sana Aşık Oldum" adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde "Yılın şarkısı", "En iyi söz", "En iyi beste", "En iyi rock" ve "En iyi çıkış yapan" kategorilerinde aday gösterilen Göğebakan, "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı. Göğebakan, daha sonra "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümlerini çıkardı.

Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

Sanatçı, 2002'de piyasaya sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı "Yaralı" ve "Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettirdi. "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma " adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010'da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012'de "Aşkın Gözyaşları" albümünü çıkaran Göğebakan, bir süredir tedavi görüyordu.

Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "UZUN ADAM" ŞARKISINI HEDİYE ETMİŞTİ

Göğebakan'ın "Uzun Adam" şarkısını hediye ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da sanatçıyı evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçim kampanyası çerçevesinde 9 Temmuz'da Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitabında, için dua istemişti.

ÖZEL HAYATI

Murat Göğebakan'ın ilk evliliğinden Bülent isminde bir çocuğu vardır. 1994 yılında ilk eşinden ayrılan Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le evlenmiştir. Yaklaşık on yıl süren bu evlilik ise 2010 yılında son bulmuştur.

ÖLÜMÜ

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

ALBÜMLER

  • Ben Sana Aşık Oldum (1997)
  • Sen Rahatına Bak (1998)
  • Tek Suçum Seni Sevmekmiş (1999)
  • Merhaba (2000)
  • Sindomax (2000)
  • Ay yüzlüm (2002)
  • Yaralı (2004)
  • Aynı Mahallenin Çocukları (2004)
  • Sana Olan Aşkım Şahit (2005)
  • Geçmişten Geleceğe Yunus Emre (2005)
  • Sevgiliye (2007)
  • Bahar (2007)
  • Aşıklar Yolu (2010)
  • Aşkın Gözyaşları (2012)

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Murat Göğebakan kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?
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