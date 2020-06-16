Murat Göğebakan’ın ölüm yıl dönümü: Murat Göğebakan kimdir ve ne zaman öldü?

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.

Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.