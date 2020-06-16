Murat Göğebakan’ın ölüm yıl dönümü: Murat Göğebakan kimdir ve ne zaman öldü?

Murat Göğebakan, aramızdan ayrılışının 6. Yılında rahmetle anılıyor. İlk olarak 2009 yılında yakalandığı kan kanseri hastalığını 2010 yılında yenen Murat Göğebakan, bu hastalığa yeniden yakalanan Göğebakan, 2014 yılında vefat etti. Bugün Murat Göğebakan'ın ölüm yıl dönümü. Sanatçı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Murat Göğebakan kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Göğebakan'ın hayatı…
MURAT GÖĞEBAKAN 2009'DA KANSERE YAKALANDI
Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.
Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.
Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.
Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
MURAT GÖĞEBAKAN'IN EŞİ KİMDİR?
2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.