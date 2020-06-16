Mürekkep lekesi nasıl ve neyle çıkar? Koltuktan, kıyafetten mürekkep lekesi nasıl geçer?

Mürekkep lekesi çıkarmak için ilk adım, lekeye neden olan mürekkep türünü belirlemektir. Yıkanabilir işaretleyiciler gibi su bazlı mürekkep lekeleri, çıkarılması en kolay olanlardan bazılarıdır. Kalıcı mürekkep lekesi (kalıcı dolma kalemi mürekkebi ve koyu işaretleyici olanlar dahil) daha büyük bir zorluk olabilir, ancak tükenmez mürekkep çoğu yönteme iyi yanıt verir. Peki, mürekkep lekesi nasıl çıkar?

KIRMIZI MÜREKKEP LEKESİ NASIL GEÇER

Taze mürekkep lekelerini çıkarmak, kurumuş mürekkep lekelerinden daha kolaydır. Bir mürekkep lekesini kurumadan lekelemek için yeterince şanslıysanız, lekeyi tuzla örtün, hafifçe ıslak bir kağıt havluyla kurulayın, sonra tuzu fırçalayın. Leke gidene kadar tekrarlayın.

2. SEÇENEK

Lekeli giysileri temiz, kuru bir havlu veya bezin üzerine koyun. Lekelenen bölgeye su uygulayın ve başka bir temiz bezle kurulayın. Leke ederken, leke temizlik bezine geçmeye başlar.

MÜREKKEP LEKESİ NEYLE ÇIKAR

Mürekkep lekesine az miktarda sıvı çamaşır deterjanı uygulayın ve kumaşın üç ila beş dakika beklemesine izin verin.

KURUMUŞ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR

Kumaş türü için önerilen en sıcak suyu kullanarak normal şekilde yıkayın. Kurutmadan önce, tüm lekenin çıkarıldığından emin olun. Lekeli alanın herhangi bir izi kalırsa, yukarıdaki başlıklarda verilen temizleme adımlarını tekrarlayın.

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Temiz beyaz bir havlu alın ve lekeli parçayı üstüne koyun. Alkolün kumaşa zarar verip vermediğine muhakkak bakın. Hasar görünmüyorsa, bir sonraki adıma geçin.

LEKEYİ SÜRTÜNME ALKOLÜYLE KURUTMA

Lekenin üzerindeki ovalama alkolünü temizlemek için bir kağıt havlu veya temiz bir bez kullanın. Bu, lekeyi seyreltir ve yıkamada çıkarılmasını kolaylaştırır. Altındaki havlu ıslanabilir ve dışarı sızan mürekkepten renksizleşebilir - bu durumda, alanın çıkarılan mürekkebi yeniden emmesini önlemek için giysiyi temiz, kuru bir bölüme taşıyın. Kaldırılacak mürekkep kalmayıncaya kadar bu işleme devam edin. Lekeli alanı tamamen alkolden arındırın; birden fazla durulama gerekebilir.

Tükenmez kalem mürekkebini çıkarmaya çalışıyorsanız, alkolü kullandıktan sonra bölgeye düzenli sıvı çamaşır deterjanı uygulayın ve üç ila beş dakika bekletin.