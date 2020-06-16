On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Haziran On Numara sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Haziran On Numara sonuçları, BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi günleri çekilişi yapılan On Numara oyununun 932. hafta şanslı numaralar 15 Haziran 2020 Pazartesi (bugün) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin etme ve büyük ikramiye sahibi olma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler 932. haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte ,

Giriş Tarihi: 16.6.2020 03:31 Son Güncelleme: 16.6.2020 08:54 ABONE OL
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) her Pazartesi günü çekiliş yaptığı On Numara oyununun 932. hafta çekilişi bugün (15 Haziran 2020 Pazartesi) günü yapılan canlı çekilişle belirlendi. Oyunun 932. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmayı umut eden şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek amacıyla On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla ilgili yanıtlara ulaşmaya çalışıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 15 Haziran çekiliş sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi. İşte haftanın şanlı numaraları;

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ 932. hafta On Numara şanslı numaraları: 63 - 69 - 14 - 38 - 77 - 56 - 68 - 25 - 15 - 48 - 5 - 34 - 67 - 74 - 78 - 8 - 66 - 75 - 30 - 50 - 61 - 19


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ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Haziran On Numara sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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