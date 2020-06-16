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'da kaybolan gencin cesedi bulundu

'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25), dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu. Kadir D.'nin cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:50 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:57 ABONE OL
Ordu'da kaybolan gencin cesedi bulundu

Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi'nde yaşayan Kadir D., 2 gün önce kayboldu. Kadir D.'den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.'nin, başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Kadir D.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ordu'da kaybolan gencin cesedi bulundu
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