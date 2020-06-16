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'da operasyonu: 9 kişi tutuklandı

'da, yüksek faizle vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 4 para sayma makinesi, 15 POS cihazı, 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca ve 152 mermi ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:12 ABONE OL
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 34 iş yerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu ile 4 para sayma makinesi, 15 POS cihazı, dijital materyaller, 5 kaçak cep telefonu, 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca ve 152 mermi ele geçirildi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u tutuklandı.

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Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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