Sınavda fenalaşan öğrencide korona çıktı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından ayrı bir sınıfa alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 12 öğrenci ile 4 gözetmen de evlerinde izolasyona alındı.