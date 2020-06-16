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’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

'de iddiaya göre kendilerine 'yavaş git' diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 12:43 Son Güncelleme: 16.6.2020 12:46 ABONE OL
Şişli’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.

Şişli’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı.

Şişli’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

Gözaltına alınan saldırganlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Şişli’de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada
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