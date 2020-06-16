ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Elektronikten, züccaciye ürünlerine, plaj ürünlerinden çocuk oyuncularına varıncaya kadar binlerce üründe yüzlerce çeşit fırsat bulunuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü itibarıyla tüm ürünler mağazalardaki yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte haftanın indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 17 HAZİRAN ŞOK KATALOĞU

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler kampanyasından yararlanmak isteyenler için birbirinden güzel fırsatları bir arada buluşturan 17 Haziran 2020 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Buna göre; ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK MARKET HAKKINDA;

Türkiye'nin 81 ilinde 7215'i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.