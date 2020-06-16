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haberi: 'de bir deprem daha! AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı...

Az önce gelen bilgisine göre 'ün Yedisu ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Daha önce Karlıova bölgesinde gerçekleşen peş peşe depremlerin ardından bölgede yaşayan korku yaşadı. AFAD, depremin şiddetini 4.3 olarak belirtti. Depremin saati ise 15:57 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:08 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Bingöl'de bir deprem daha! AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı...

AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin saati 15:57 olarak açıklanırken depremin derinliği de 7.02 km olarak ifade edildi. Hatırlanacağı gibi Pazar akşamı 5.7, Pazartesi sabahı 5.6 şiddetinde bir deprem yaşanmış, bu deprem sadece Bingöl'de değil Diyarbakır, Elazığ, Muş, Erzincan gibi şehirlerde de hissedilmişti.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Bingöl Yedisu'daki deprem hakkında paylaşım yaptı. Depremin şiddetinin 4.4 olduğunu ifade eden Kandilli, depremin derinliğinin de 5.0 km olduğunu belirtti.

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Son dakika haberi: Bingöl'de bir deprem daha! AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı...
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